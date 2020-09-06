المري يترأس اجتماع المجلس الأمني للتحضير لإكسبو

المصدر: وام

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي، أن فرق العمل استطاعت باقتدار خلال الفترة الماضية التعامل مع تحديات تبعات الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

مشيراً إلى أن تضافر جهود مختلف الجهات أسهم في تذليل كافة الصعوبات والحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع المجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو الدولي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس وعدد من مسؤولي المعرض الدولي والقائمين عليه إلى جانب عدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على الجدول الزمني للانتهاء من الأجنحة الخاصة بالدول المشاركة، وسير عملية البناء في ظل جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الماضية والقرارات التي تم تنفيذها والتي لازالت قيد التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الفرق، والعمل ضمن فريق واحد ومتكامل لإنجاز الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المعتمد.

واستعرض العقيد حارب الشامسي منسق عام قطاع البحث الجنائي، آخر التحديثات والتغيرات في الخطة الأمنية للجنة، وآلية تواجد الفرق الخاصة بالقطاع في موقع إكسبو، مؤكداً حرص القطاع على العمل وفق توجهات القيادة العليا.

فيما عرض العقيد مصبح الغفلي منسق عام قطاع العمليات الإجراءات الميدانية لفريق العمليات وجاهزية الفرق الميدانية.

وتناول المقدم صلاح محمد المرزوقي منسق عام قطاع الدعم والإسناد موضوع التدريب وفق خطة القطاع وتحديثاتها، بالإضافة إلى مواصلة برامج التدريب، وتجهيز 4 مراكز شرطة ذكية في موقع الحدث، إضافة إلى الانتهاء من برنامج تأهيل مجندي الخدمة الوطنية لمشاركتهم في الحدث.

واستمع معالي الفريق المري والحضور من أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو، إلى شرح حول مستجدات مشروع إكسبو الدولي وآلية سير العمل في الموقع، والتواريخ المتوقعة للانتهاء، والتحديات التي واجهتهم في بداية جائحة كوفيد 19، والإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة دون توقف العمل، والالتزام وفق الجدول المعتمد.