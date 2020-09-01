«إكسبو» يطرح مبادرات لخفض تكاليف المشاركين

المصدر: دبي – بشار باغ

طرح إكسبو 2020 دبي حزمة من المبادرات الهادفة لخفض تكاليف المشاركين وتخفيف الأعباء عليهم في ظل تأجيل الحدث حتى العام المقبل. وقالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، خلال الدورة الخامسة لاجتماع المشاركين الدوليين، إنه في ضوء قرار تأجيل موعد إكسبو إلى 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022، قمنا بمراجعة الرسوم الحالية، وبما في ذلك رسوم توصيل خدمات المرافق العامة، وقد نسّقنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان وضع حد أقصى لهذه المدفوعات لمدة 15 شهراً، بما سيؤدي إلى خفض تكاليف المشاركين وتحفيزهم بشكل كبير على إكمال أعمالهم بنهاية 2020 حتى نعلن عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وأشارت إلى أن هذه أحدث المستجدات التي تتضمنها سلسلة من الامتيازات وتخفيف الأعباء التي قدمناها من أجل تقليل نفقات المشاركين، ابتداء من باقات الاتصالات من شريكنا «اتصالات»، ووصولاً إلى عمليات المعاينات من السلطات وتصاريح الفعاليات.وأضافت: «نحن بحاجة إلى تقديم أفضل عائد ممكن على استثمارنا الجماعي، ونحن شركاء في هذه المهمة».