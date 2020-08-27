الولايات المتحدة تشيد برؤية الإمارات لجمع العالم في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد جون راكولتا السفير الأمريكي في الإمارات والمفوض للعام للجناح الأمريكي في إكسبو 2020 أن الولايات المتحدة تشيد بالتزام دولة الإمارات ورؤيتها لجمع العالم معا في 2021، وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع المشاركين الدوليين.

وقال راكولتا في تصريح نشره حساب إكسبو دبي في تويتر: لطالما كان إكسبو 2020 منصة للاحتفال بالإنسانية وسعيها نحو المستقبل.

كما نقدر الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات لبناء روابط سياسية واقتصادية وثقافية أقوى في المنطقة والعالم، في حين نسعى لخلق مستقبل أكثر سلاما.