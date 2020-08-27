بالفيديو .. موقع إكسبو يتأهب لاستقبال العالم في 2021

المصدر: دبي ــ البيان

أظهر مقطع مصور حديث لموقع إكسبو 2020 دبي، المراحل المتقدمة التي تم تحقيقها في كافة الأبنية والمرافق، بما يشمل مركز دبي للمعارض ومحطة "إكسبو 2020 " للمترو بالإضافة إلى ساحة الوصل وجناح دولة الإمارات.

وشهد موقع إكسبو إنجاز أكثر من 205 ملايين ساعة عمل حتى اليوم.

ويجري حالياً إتمام اللمسات النهائية لمرافق مركز دبي للمعارض على أن تكتمل في شهر سبتمبر من العام الجاري.

كما تم الانتهاء من إنشاءات قرية إكسبو التي تضم 2273 شقة موزعة على 4 مجمعات، كما بلغت نسبة إنجاز المساحات العامة 95%، بما فيها بوابات دخول إكسبو المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، إضافة إلى مناطق الخدمات اللوجستية ونقل البضائع ومواقف السيارات والحدائق وغيرها.

وشهد الموقع شهد زراعة أكثر من 440 شجرة غاف و1180 شجرة نخيل إضافة إلى 200 ألف نبتة وشجيرة.

كما تم الانتهاء من تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق، وتضم أسقفاً ذات مظلات متحركة يمكن فتحها ليلاً لإتاحة رؤية كاملة للسماء على أن يتم إغلاقها في ساعات النهار لتوفير الظل للزوار، إضافة إلى هياكل أخرى مزينة من الأعلى بالنباتات والزهور، إلى جانب هياكل مزينة بأشكال للطيور.

واكتملت إنجازات حديقتي الفرسان واليوبيل بكل مرافقهما وخدماتهما، كما تم إنجاز قبة ساحة الوصل ويتم تشجير الساحة مع مواصلة تطوير البرامج والفعاليات الخاصة بهذا المعلم الرئيس. واكتملت الأعمال الإنشائية لمباني أجنحة التنقل والاستدامة ويجرى تركيب المكونات الداخلية والمعروضات.