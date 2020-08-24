اجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو دبي ينطلق اليوم

المصدر: دبي - بشار باغ

يبدأ اليوم اجتماع افتراضي عن بعد للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي، وتمتد جلساته على مدى أربعة أيام حتى 27 أغسطس.

وسيتم خلال الجلسات استعراض كل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاستضافة الحدث العام المقبل، إضافة إلى أحد المستجدات حول الأعمال الإنشائية والتشغيلية في موقع الحدث، كما سيناقش الاجتماع الجداول الزمنية الخاصة بأعمال بناء أجنحة الدول، إلى جانب البرامج المتخصصة في إكسبو وبرامج الترفيه والفعاليات.

ويستعد إكسبو دبي للإسهام في تشكيل ملامح العالم في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19، وصنع مستقبل أفضل للجميع، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين على تأجيل هذه النسخة من إكسبو الدولي لمدة عام.

وفي ضوء هذا التأجيل، سيقام الحدث الدولي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ما سيسمح لجميع المشاركين بتجاوز تبعات "كوفيد-19".

وسيُمكّن إكسبو الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع الحلول لبعض التحديات الأكبر في عصرنا بمشاركة أكثر من 192 دولة.