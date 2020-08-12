"الجمال يجمع الناس" على جسر إيطالي في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

حقق جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي مراحل إنشائية متقدمة، حيث تم تركيب جسر معلق يصل بين طرفي المبنى، ويصل وزن الجسر الفولاذي إلى 23 طناً، فيما يمتد بطول 25 متراً، وأظهرت صور نشرتها شركا "ماباي" و "راك كوسنتركشن" عملية التركيب المعقدة للجسر ضمن مبنى الجناح الذي يمتد على مساحة 3500 متر مربع ويتجاوز ارتفاعه 25 متراً.

ويحمل الجناح شعار "الجمال يجمع الناس" انطلاقاً من دور الجمال الإيطالي في التواصل بين مختلف المجتمعات والمواهب من خلال الإبداع والابتكار والثقافة الجامعة لدول البحر الأبيض المتوسط بما يشكل جسراً نحو المستقبل.

ويتألف الجناح من هياكل 3 سفن مقلوبة رأساً على عقب يتم رفعها على عواميد طويلة، بحيث تشكل سقفاً يغطي الجناح، وتتميز كل سفينة بلون مختلف بحيث تشكل عند النظر إلها من الأعلى ألوان العلم الإيطالي، ويحتفي الجناح من خلال تصميم السفن بتاريخ المستكشفين الإيطاليين الذين خاضوا خلال القرون الماضية عباب البحار ووصلوا إلى أماكن بعيدة وقاموا ببناء علاقات مع مختلف شعوب العالم.

ويروي الجناح قصة جمال إيطاليا المبني على التواصل والمشاركة في عوامل الفنون والثقافة والأصالة، وترمز هياكل السفن المقلوبة كخيار للاستدامة والتواصل بين الأمم المبحرة والعلاقات التي بناها البحارة في أوروبا والعالم، حيث يمكن استخدام السفن بعد انتهاء فعاليات إكسبو بطرق مختلفة.