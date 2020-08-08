دبلوماسيون أمريكيون يتفقّدون جناح الولايات المتحدة في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تفقد وفد أمريكي دبلوماسي جناح الولايات المتحدة الأمريكية في موقع «إكسبو دبي». ضم الوفد كلاً من جون راكولاتا، سفير الولايات المتحدة في الدولة، وتيم ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، وفيكتوريا كوتس، مستشارة أولى في وزارة الطاقة الأمريكية.

ونشر حساب «توتير» الرسمي الخاص بالبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في الإمارات، صوراً لزيارة الوفد الذي اطّلع على تقدم العمليات الإنشائية في الجناح بما فيها الجدار الخارجي الذي تكسيه النجوم. وسوف يعرض جناح الولايات المتحدة كيف مكنت حرية واستقلالية الفكر من النجاح والابتكار لرواد الأعمال والمبتكرين الأمريكيين، حيث ستشارك هذه الرسالة مع ملايين الزوار الذين سيأتون إلى دبي لحضور معرض إكسبو. ويتميز الجناح بأنه نموذج معماري فريد من تصميم المهندس المعماري الأمريكي الشهير كورتيس دبليو فنترس، الزميل في المعهد الأمريكي للمعماريين والعضو في المعهد الملكي للمعماريين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن اختيار مجموعة «ثينكويل وجلوبال تايز» الأمريكية لتطوير المعرض وتشغيله وتنسيق البرامج الثقافية في جناح الولايات المتحدة.