إنشاءات جناح الهند في "إكسبو دبي" تصل لمراحل متقدمة

المصدر: دبي – بشار باغ

نشر حساب جناح دولة الهند في "إكسبو 2020 دبي" على "تويتر"، صوراً حديثة تظهر المراحل الإنشائية المتقدمة التي يتم إنجازها في الجناح الذي يقع في منطقة الفرص ويتألف من أربعة طوابق.

ويسلط الجناح الضوء على ثقافة الهند وتراثها وتقنياتها، بما في ذلك برنامجها لاستكشاف الفضاء، كما سيظهر الوجه الجديد للهند مبرزاً قدراتها البشرية وطموحات شبابها.

وستعمل الهند على أن يعكس الجناح طموحاتها لتصبح قوة عالمية من خلال المواهب والتجارة والتقاليد والسياحة والتقنية، ومن خلال محتوى قائم على المواضيع وعروض هولوغرافية، سيروي الجناح قصة عريقة منذ حضارة هارابان وصولاً إلى الهند الحديثة.