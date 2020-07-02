جناح السعودية في «إكسبو دبي».. نافذة على المستقبل

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة في السعودية، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، صوراً حديثة تظهر المراحل المتقدمة التي حققها جناح المملكة في «إكسبو دبي»، ويعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر.

وبمساحة 13.069 متراً مربعاً، يعد الجناح السعودي ثاني أكبر جناح في «إكسبو دبي» بعد الجناح الإماراتي، وسيسلط الضوء على رسالة المملكة للعالم، وانفتاحها في التواصل مع جميع الصعد الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل.