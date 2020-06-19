منشآت «إكسبو 2020 دبي» تكتمل بموعدها الأصلي في أكتوبر

المصدر: دبي ـ البيان

تتضافر جهود العاملين، من وراء الكمامات، في موقع «إكسبو دبي»، لإنهاء أعمال البناء الرئيسية، مؤكدين التزامهم بإنجاز الأعمال في الوقت الأصلي، أي في أكتوبر المقبل، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19»، التي دفعت لتأجيل الحدث العالمي إلى أكتوبر 2021. وأكدت وكالة «فرانس برس»، خلال جولة لها في موقع «إكسبو 2020 دبي»، أن الموقع الممتد على مساحة 4.5 كيلومترات مربّعة، تحوّل إلى ما يشبه المدينة العصرية في صحراء جنوب دبي.

حيث تم الانتهاء من أعمال البناء الرئيسية في غالبية الأجنحة. وتابعت الوكالة: «تم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، وتركيب نظام مكبّرات صوت شامل وأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، فيما تزدهر أشجار الزيتون والمانجو المزروعة بين الأبنية الفريدة في تصاميمها».



اقرأ أيضاً:

2020 عام تسليم كافة مباني «إكسبو دبي»