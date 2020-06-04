مليون دقيقة اجتماعات رقمية عن بُعد في «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أكملت سيسكو، شريك الشبكات الرقمية الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، أكبر عملية نشر لتطبيقات «ويبكس» في الإمارات، حيث نجحت في الوصل بين 2000 مستخدم نشط في إكسبو عبر برنامجها التعاوني المتطور، وعمل إكسبو 2020 دبي امتثالاً للقوانين الجديدة للعمل عن بُعد، بهدف ضمان سلامة الموظفين والحفاظ على استمرارية الأعمال، بالتعاون مع سيسكو لتسهيل الاتصالات بين فريق العمل والحفاظ على الاتصال السلس طوال الوقت.

وقدم فريق تجربة العملاء في «سيسكو» الدعم لموظفي إكسبو من خلال الجلسات التدريبية وتقديم المساعدة في الموقع، مما بسط العمليات وزود كل فرد بالقدرة على زيادة إمكاناته للعمل عن بُعد. ومكنت خدمات ويبكس منذ 15 مارس إجراء أكثر من مليون دقيقة اجتماع افتراضي بين فرق إكسبو 2020 وأصحاب المصلحة المعنيين. وكان هناك 28 ألفا من الاجتماعات التي ضمت أكثر من 143 ألف مشارك، وما يقرب من 19 ألف مكالمة فيديو.

تشمل الحلول الموجودة بالفعل في موقع إكسبو تطبيقاً للهواتف الذكية يستطيع أن يساعد المستخدمين في البحث عن غرف الاجتماعات وتحديد موقعها وحجزها بأمان، ومساعداً صوتياً مدعماً بالذكاء الاصطناعي يُمكّن التدوين الآلي للملاحظات وإجراء مكالمات الفيديو والتعاون عبر منصة ويبكس لدى «سيسكو».

وركزت «سيسكو» على تطوير بنيتها التحتية التقنية لتساعد موظفي إكسبو على مواصلة العمل بشكل طبيعي. وفي صميم التطور الذي أحرزته «سيسكو» كان نشرها لتقنيات الأمان بسرعة قياسية، مما أتاح عمل الموظفين عن بُعد بكل راحة.

تأثير إيجابي

وقالت أديل ترومبيتا، نائب رئيس تجربة العملاء لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: لطالما شهد تعاوننا مع إكسبو 2020 دبي قدراً كبيراً من التآزر بفضل إدراكنا المشترك للتأثير الإيجابي الذي ينتج عن تبني التقنيات المتطورة. وعندما واجه إكسبو احتمالية الانتقال إلى نموذج عمل رقمي عن بُعد، كان من الطبيعي أن نقدم دعمنا في سيسكو عبر الحلول المخصصة التي تناسب قوة عاملة من هذا الحجم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: ممتنون لالتزام سيسكو بشراكتنا والدعم المستمر الذي قدمه فريقهم لنا. تمكنا من خلال صياغة مسارنا المشترك من مواكبة مخططنا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل بتقديم حدث يذهل العالم.

وأثبتت التقنيات المتطورة مثل ويبكس أنها أداة أساسية لتواصل موظفينا وأداء مهامهم من المنزل. ومكننا فريقهم من البقاء على اتصال والتكيف بسرعة وسهولة خلال ممارستنا للتباعد الاجتماعي وحماية رفاهية القوى العاملة لدينا.

ولتزويد الموظفين بمزيد من الدعم وتمكينهم في هذه الفترة غير المسبوقة، وسّعت«سيسكو»استخدام ويبكس ليشمل أصدقاء الموظفين وعائلاتهم.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى سيسكو بمنطقة الخليج: أصبح التوسع السريع في البنية التحتية لتقنية المعلومات في إكسبو 2020 خلال هذه الفترة غير المسبوقة، أمراً ممكناً بفضل تفاني فرقنا وفرق إكسبو على حد سواء، والتي أظهرت استعداداً وتصميماً على ضمان استمرارية العمليات بسلاسة».

إنجازات تقنية

تمتد علاقة التعاون بين «سيسكو» وإكسبو 2020 دبي منذ 2018. وجرى تحقيق عدد من الإنجازات التقنية، بما فيها تركيب شبكة الشركة الواسعة والقائمة على المقاصد في موقع إكسبو 2020 في سبتمبر 2019، والتي من شأنها تمكين الزائرين والعارضين والمنظمين من التواصل بشكل آمن ولاسلكي وسلس.

وتُمكن الشبكة ذاتها الآن الموظفين من أداء أعمالهم وراء الكواليس على أتم وجه ليوفروا تجربة تواصل أفضل ستُمكن ملايين الزوار من مشاركة الأفكار وصنع ذكريات لا تنسى في معرض إكسبو العالمي القادم.