الموافقة على تأجيل «إكسبو دبي» رسمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

وافقت الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، أمس، رسمياً على تأجيل موعد «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام.

وبحسب بيان أصدره المكتب، أمس، يعقد الحدث من أول أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 مع احتفاظه باسمه «إكسبو 2020 دبي». وقال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديميتري إس. كيركِنتزس: «أرحب بهذا التعبير المدوي عن الدعم الذي أبداه المجتمع الدولي حيال تأجيل (إكسبو 2020 دبي).

وبينما يُعد هذا الموقف غير مسبوق، فإن التجاوب من جانب حكومة الإمارات والدول الأعضاء بالمكتب، يُبرِز الروابط القوية التي تربط بيننا والتزامنا المشترك بتقديم «إكسبو» شامل بالمعنى الحقيقي للكلمة». وأضاف أن «التجربة المشتركة هي جوهر إنسانيتنا. العالم يتطلع الآن إلى «إكسبو 2020 دبي» أكثر من أي وقتٍ مضى وذلك ليصلنا بالمستقبل، ويعكسه لنا ويحتفل به معنا».

وقالت فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك، انتظرنا بشوق أن تشهد إماراتنا الحبيبة أكبر تجمع دولي يستوعب جميع الثقافات الإنسانية، ويروي قصة سيادة التسامح والتعايش على أرضها، إلا أنه في ظل وباء «كورونا»، وتوقف حركة السفر الدولية، بات تأجيل الحدث أمراً لا بديل عنه.