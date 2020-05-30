إعلان تأجيل إكسبو دبي رسمياً لمدة عام

المصدر: دبي - سيد صالح

أقرت الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض رسمياً تأجيل موعد «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام.

وبحسب بيان صدر أمس أصبح الموعد الرسمي الجديد لانعقاد الحدث من أول أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، على أن يحتفظ الحدث باسمه «إكسبو 2020 دبي» في تأييد مدو من المجتمع الدولي للإمارات.

وكانت حكومة الإمارات قد تقدّمت إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل «إكسبو 2020 دبي»، بعد اجتماع مع اللجنة المسؤولة عن تنظيمه وشاركت في الاجتماع الدول التي أعربت عن حاجتها إلى تأجيل الحدث للتغلب على التحديات التي تواجهها من جراء تفشي «كوفيد 19» في العالم.

وبدأت عملية التصويت على التأجيل 24 أبريل الماضي من خلال إدلاء الوفود التابعة للدول الأعضاء بالمكتب وعددها 170 دولة بأصواتها عن بُعد. وأفاد المكتب بأن إقرار التأجيل نال الأغلبية المطلوبة وهي ثلثا أصوات الدول الأعضاء على الأقل في 4 مايو الجاري، إلا أن عملية التصويت استمرت حتى مساء أمس بحسب المقرر وفقاً لتوصية اللجنة التنفيذية للمكتب.

وقال ديميتري إس. كيركِنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «أرحب بهذا التعبير المدوّي عن الدعم الذي أبداه المجتمع الدولي حيال تأجيل «إكسبو 2020 دبي».

وبينما يُعَدّ هذا الموقف غير مسبوق، فإن التجاوب من جانب حكومة الإمارات والدول الأعضاء بالمكتب يُبرز الروابط القوية التي تربط بيننا، والتزامنا المشترك بتقديم «إكسبو» شامل بالمعنى الحقيقي للكلمة».

وأضاف أن الصعوبات التي نجمت عن «كوفيد 19» تُظهر أهمية الاشتراك في الحلول وتنسيق التحركات فيما بيننا، وأن الوقت الذي نُمضِيه منفردين يعكس أهمية أن نكون مجتمعين، ويذكّرنا أنه حتى في العصر الرقمي، فإن التجربة المشتركة هي جوهر إنسانيتنا، موضحاً أن العالم يتطلع الآن إلى «إكسبو 2020 دبي» أكثر من أي وقتٍ مضى، وذلك ليصلنا بالمستقبل، ويعكسه لنا، ويحتفل به معنا.