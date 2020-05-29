قرار تأجيل «إكسبو دبي» يصدر رسمياً اليوم

المصدر: دبي – بشار باغ

تنتهي اليوم فترة تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض على تأجيل إكسبو دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ومن المتوقع أن يصدر أيضاً اليوم القرار الرسمي للتأجيل بعد اكتمال عملية التصويت.

وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، صوتت الدول الأعضاء عن بعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل وفقاً لما اقترحته حكومة دولة الإمارات مطلع إبريل الماضي، وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض 21 إبريل الماضي، وبحلول 4 مايو الجاري، كان قد جرى تجاوز عتبة الثلثين في غضون أسبوع واحد من فتح باب التصويت الذي بدأ 24 إبريل الماضي.

وبذلك يستعد إكسبو 2020 دبي للمساهمة في تشكيل ملامح العالم في فترة ما بعد "كوفيد- 19" وصنع مستقبل أفضل للجميع، بعد أن وافقت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين على تأجيل هذه النسخة من إكسبو الدولي لمدة عام.