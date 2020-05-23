ريم الهاشمي: «إكسبو دبي» سيتفوق على الوعد

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن الإمارات ستبقى مُلتَزِمَة بِقِيَم الحدث المُنتَظَر، كما ستفي خلال العام المقبل، بوعدها الذي قطعته على نفسها للحدث وللعالم، باستضافة منصة عالمية للجميع.

وأوضحت في مقال على شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن «إكسبو دبي»، سيوفر منصة عالمية أكثر روعة للابتكار، وسَيُبرِز التميز الوطني والتعاون الدولي، على نحو يفوق ما وعدت به الإمارات العالم. وقالت: «على مدى الأشهر القليلة الماضية، عملت الإمارات بِجِد، لتلبية احتياجات كافة مواطنيها والمقيمين بها، رغم الشكوك والمخاوف التي سيطرت على العالم.

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