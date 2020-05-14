موزعو تذاكر «إكسبو دبي» يتوقعون تدفق ملايين الزوار على الحدث العالمي

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف محمد الأنصاري نائب رئيس الاتصال، «إكسبو دبي»، عن توقيع عقود مع أكثر من 2000 موزع معتمد للتذاكر في أسواق رئيسة حول العالم، بما في ذلك شركات إدارة الوجهات السياحية ووكالات السفر الإلكترونية ومشغلو الجولات السياحية ومجموعات الفنادق وخطوط السفن السياحية وشركات الطيران.

ولفت لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن شبكة الموزعين المعتمدين للتذاكر حتى الآن تلتزم بتحقيق طموح «إكسبو دبي» الذي يقضي بجذب ملايين الزوار في موعد افتتاحه أول أكتوبر 2021.

وحول سياسة إلغاء عقود الموزعين قال : لا تزال شبكتنا العالمية لموزعي التذاكر المعتمّدين بكاملها، ملتزمة بالترويج لإكسبو دبي ودعمه وتستمر في بيع التذاكر وحزمات السفر وفقاً للموعد الجديد.