لا تغيير في تذاكر «إكسبو دبي» والمباعة تُستبدل

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، أن أسعار وأنواع التذاكر ستبقى كما هي في الوقت الحالي، موضحاً أن التذاكر المباعة لا تزال تحمل قيمتها الكاملة لكنها بحاجة للاستبدال، وسيقوم مكتب إكسبو دبي بإرسال تذاكر سارية بالمواعيد الجديدة مباشرة عبر البريد الالكتروني لمن قام بشراء تذاكر الدخول.

وسيتم إعادة إصدار التذاكر التي تم شراؤها قبل 30 مارس 2020 لضمان استمرارية صلاحيتها خلال المواعيد الجديدة لإقامة إكسبو 2020 دبي وسيتمكن حاملو التذاكر الجديدة من دخول الموقع عندما يفتح إكسبو أبوابه في 2021.

وستكون تذاكر اليوم الواحد صالحة للاستخدام لمرة واحدة، وتذاكر الثلاثة أيام صالحة لمدة 14 يومًا من تاريخ الاستخدام الأول، والتذاكر الشهرية صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ الاستخدام الأول، والتذاكر الموسمية صالحة طوال فترة إقامة الحدث.

وأشار الموقع إلى إيقاف بيع التذاكر في الوقت الحالي، على أن يتم الإعلان عن موعد طرحها مجدداً في وقت لاحق. وحول آلية استرداد قيمة التذكرة في حال تعذر حضور الحدث في مواعيده الجديدة، سيتواصل فريق عمل إكسبو دبي مع مشتري التذاكر مباشرة لإبلاغهم بأحدث المستجدات بخصوص إعادة إصدار التذاكر وكيف يمكنهم استرداد قيمتها إذا كان ليس بوسعهم حضور إكسبو خلال المواعيد الجديدة.

وأورد الموقع أنه لا يمكن لإكسبو دبي أن يرد قيمة حجوزات تذاكر السفر والإقامة في الفندق التي تم شراؤها قبل التأجيل، داعياً من قاموا بشراء هذه الحجوزات للاتصال بوكيل السفر أو المشغّل الذي تمت إجراءات عملية الحجز من خلاله.