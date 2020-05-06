بوعميم: إكسبو تكاتف عالمي لصنع المستقبل

المصدر: (دبي – البيان )

أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تأجيل معرض إكسبو 2020 إلى عام 2021 وسط إجماع عالمي، يعكس بشكل كبير التكاتف العالمي في تشجيع تواصل العقول وصنع المستقبل، وخصوصاً أن طلب التأجيل جاء ليبرز حرص دولة الإمارات على سلامة وصحة جميع الزوار والمشاركين في المعرض.

وأن التأجيل هو رسالة من العالم بأن الاتحاد والتضامن والتفاؤل يجب أن يكون عنوان المستقبل لمواجهة تحديات ما بعد كورونا. وأشار بو عميم إلى أن التأجيل يعني مشاركة جميع الدول من كافة أنحاء العالم، وضمان نجاح المعرض في تحقيق رسالته وأهدافه في جمع العالم وصنع المستقبل، والتأجيل رسالة واضحة بأن الإنسانية ستنتصر.