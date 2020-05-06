المصدر: دبي - البيان

قالت بياتريكس كارل المفوضة العامة لجناح النمسا في إكسبو دبي: إن النمسا تنظر إلى قرار تأجيل إكسبو 2020 دبي مدة عام ليُعقد من تاريخ 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 باعتباره الاستجابة الصحيحة للتحديات التي يواجهها العالم والتي تضع صحة وسلامة الكثير من الناس في عدد كبير من البلدان في خطر، مؤكدة أن النمسا ملتزمة تقديم تجربة لا مثيل لها في إكسبو دبي.

وقالت المفوضة العامة لجناح النمسا بياتريكس كارل: يتطلب تنظيم حدث عالمي ناجح توافر الاستقرار، حرية التنقل والسلامة وهي مقومات يفتقر إليها العالم نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد. كذلك أضافت بياتريكس: ننظر إلى التأجيل بأنه الاستجابة التي تظهر تضافر الجهود العالمية وتعاونها لمواجهة الأوضاع غير المستقرة والمخاطر التي تواجه الجميع.

وقامت النمسا بوضع حجر الأساس لجناحها المخروطي المستوحى من تقاليد البناء النمساوية والعربية في شهر أكتوبر 2019. ولاحقاً في بدايات عام 2020 أكملت المرحلة الأولى من أعمال البناء حيث ارتفع عالياً أول مخروط مع قاعدة بقطر سبعة أمتار.

ومع اعتماد قرار تأجيل إكسبو ستتابع النمسا أعمال الإنشاءات في جناحها على مرحلتين رئيستين. خلال المرحلة الأولى، ستستمر أعمال البناء مع الأخذ بإجراءات الصحة والسلامة المتبعة في مواقع البناء وفقاً لتعليمات الهيئات المعنية في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تنتهي أعمال بناء كامل مخاريط الجناح والبالغ عددها 38 في منتصف مايو الحالي، بينما سيتم استكمال المرحلة الثانية في تاريخ لاحق حيث سيجري استئناف وضع الطبقات الداخلية للبناء والتشطيبات النهائية.