رسالة شكر لمحمد بن راشد من جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي عبر حسابه الرسمي على انستغرام ضمن نشرة "ستوري" رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك على المساعدات العاجلة التي أمر بها سموه لدعم القطاع الصحي في بريطانيا، لتوفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك تعزيزاً لجهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الرسالة دعوة مفادها : نتطلع للقاء سموكم في جناح المملكة المتحدة عند افتتاح إكسبو دبي تقديرا للعلاقات طويلة الأمد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.