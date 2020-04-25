بدء التصويت على تأجيل «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

بدأ أمس التصويت عن بُعد من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض حول اقتراح تأجيل موعد إكسبو 2020 دبي ليكون خلال الفترة من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويمتد التصويت حتى الأربعاء المقبل.

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض أوصت مؤخراً بالإجماع بتأجيل اكسبو 2020 موضحة أن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين.

واجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية عن بعد، لدراسة تغيير المواعيد التي طلبتها حكومة دولة الإمارات، وجاء تقديم الطلب بعد اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي 30 مارس الماضي، حيث أعربت الدول المشاركة عن حاجتها لتأجيل الحدث الدولي .