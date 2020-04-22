التصويت على تأجيل إكسبو دبي يبدأ 24 أبريل

المصدر: باريس – البيان

أوصت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالإجماع بتأجيل إكسبو 2020 دبي إلى الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

وقالت اللجنة في بيان إن تغيير مواعيد أي إكسبو دولي يتطلب دعم الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين (حسب المادة رقم 28 من اتفاقية باريس لعام 1928)، فإن الدول الأعضاء ستُدعى للتصويت بشأن توصية اللجنة التنفيذية.

وسيُجرى التصويت عن بعد في الفترة ما بين الجمعة 24 أبريل الجاري والجمعة 29 مايو المقبل. واجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية أمس عن بعد، وهم ممثلو 12 دولة انتخبتها الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض لدراسة تغيير المواعيد التي طلبتها حكومة دولة الإمارات. وجاء تقديم هذا الطلب بعد اجتماع لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي يوم 30 مارس الماضي، حيث أعربت الدول المشاركة عن حاجتها لتأجيل افتتاح الحدث الدولي من أجل التغلب على تحديات جائحة «كوفيد - 19».

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