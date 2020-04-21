بحث تأجيل إكسبو دبي اليوم

المصدر: (دبي ـ بشار باغ)

تجتمع اليوم اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض لمناقشة خيارات تغيير مواعيد إكسبو دبي. وسيجري الاجتماع افتراضياً (عن بعد) بمشاركة أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن 12 دولة منتخبة من أعضاء المكتب، بالإضافة إلى ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض.

وإثر نقاشات أجرتها لجنة تسيير إكسبو دبي مع المنظمين والمكتب الدولي للمعارض حول تأثيرات كوفيد 19، تم تقديم اقتراح لتغيير مواعيد الحدث لتكون في الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022. وتنص المادة 28 من اتفاقية المكتب الدولي للمعارض على أن أي تعديل في المواعيد يستلزم تصويت الدول الأعضاء بأغلبية الثلثين.

واعبترت مجلة «ميد» أن تأجيل إكسبو، يعطي المنظمين والمشاركين الوقت للتخطيط للقيام بأمور أكبر وأفضل، حيث يمكن للمنظمين بعد سيطرة العالم على وباء «كورونا»، إعادة تعريف طريقة إقامة المعارض، من خلال اعتماد ممارسات اجتماعية جديدة وتبني أحدث التقنيات.

وأضافت في تقرير نشرته أمس أنه يمكن لإكسبو دبي أن يكرس موقعه كعنصر حيوي في خطط التعافي الاقتصادي بعد زوال الوباء، بناءً على الفرص التي يتيحها لتشكيل علاقات تجارية جديدة وتعزيز التجارة القائمة، وهذا من شأنه أن يدعم هدف الإمارات من أجل «خلق إرث ذي معنى يعود بالنفع على الأجيال القادمة».