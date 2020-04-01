العالم يتحد دعماً لإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

أعرب مشاركون دوليون من أنحاء العالم وشركاء تجاريون رسميون عن كامل دعمهم وتضامنهم مع إكسبو 2020 دبي ومع مقترح بحث إمكانية تأجيل الحدث الدولي بسبب الأزمة الصحية العالمية الحالية.

وفي ظل الأثر المتزايد لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في العالم، فقد عبر الكثير من البلدان عن الحاجة إلى تأجيل افتتاح إكسبو 2020 دبي عاما، في الوقت الذي يركزون فيه جهودهم على التصدي للأزمة العالمية.

وكان أعضاء لجنة تسيير إكسبو 2020 دبي، التي تضم ممثلين عن القيادة العليا لإكسبو 2020 والمكتب الدولي للمعارض، إلى جانب ممثلين عن الدول المشاركة، اتفقوا على بحث الخيارات المتاحة مع المكتب الدولي للمعارض، وهو الجهة الحكومية الدولية المشرفة على إكسبو الدولي، لتأجيل الحدث لمدة عام، مع تأكيدهم تضامن إكسبو 2020 دبي مع المجتمع الدولي.

وقال شري بيديوت بيهاري سوين، وكيل وزارة التجارة الهندية والمفوض العام للهند في إكسبو 2020: فيما نتطلع إلى استعراض أفضل ما تقدمه الهند وسائر العالم في إكسبو 2020، تُحمّلنا قيمنا المشتركة بصفتنا مواطنين عالميين مسؤولية إعطاء الأولوية لحماية الصحة العامة عالميا باعتبارها أكثر احتياجات العالم إلحاحا في الوقت الراهن.. وعندما يحين الوقت المناسب، وهو ما نثق بأنه سيحصل قريبا، سنجتمع كلنا للاحتفال في أجواء من التفاؤل والأمل المتجددين، وبروح من التعاون الدولي من أجل المستقبل. في الوقت الحالي، نؤكد عزمنا على العمل معا لإنهاء هذا الوباء في أقرب وقت ممكن.

وقال الدكتور أحمد مغاوري دياب، المفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي: تقدّر مصر الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض من أجل تنظيم إكسبو 2020 دبي، ونُشيد أيضا بجهودهما لتلبية احتياجات جميع المشاركين وطلباتهم. تلتزم مصر بإنجاح هذا الحدث بقدر التزامها بكافة الإجراءات المتخذة أو تلك التي سيُتّفق عليها لضمان سلامة جميع الزوار الدوليين والمحليين.

وقال سيرجيو سيغوفيا، المفوض العام للبرازيل في إكسبو 2020 دبي: مسارنا لم يتغير؛ ولكن أصبح أطول قليلا فحسب، سيظل إكسبو دبي حدثا رائعا يبرز أفضل ما تقدمه الإنسانية، والبرازيل تدعم من كل قلبها قرار السعي للتأجيل حتى عام 2021.

وبدوره قال خوان بابلو كافلييه، المفوض العام لكولومبيا في إكسبو 2020 دبي: نُشيد بفكرة المكتب الدولي للمعارض ومنظمي إكسبو 2020 دبي بشأن النظر في تواريخ جديدة لفعاليات إكسبون فاليوم، أكثر من أي وقت مضى، يمثل إكسبو الدولي المقبل فرصة لكي يُظهر العالم تأثير حدث كهذا. ونحن على ثقة بأن نتيجة هذه الجهود ستسفر عن إكسبو أكثر تأثيرا، وستعكس بشكل أفضل أهداف الـ 192 دولة مشاركة.

و من جانبه قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تعمل موانئ دبي العالمية بحزم للحفاظ على تدفق التجارة في أنحاء العالم خلال هذه الأزمة، وذلك لضمان استمرارية حصول الدول التي نعمل فيها على الغذاء والدواء وغيرهما من السلع الحيوية. ونقوم بذلك عبر منح الأولوية القصوى لصحة وسلامة شعبنا ومجتمعاتنا. ندعم مقترح تأجيل إكسبو 2020 دبي، ونتطلع في موانئ دبي العالمية إلى افتتاح جناحنا عام 2021، حيث سنبيّن كيف أن استمرار تدفق التجارة سيساعد العالم على التعافي من الأزمة.

ومن ناحيته قال سيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط في شركة "إس إيه بي": تعرب شركة "إس إيه بي" عن دعمها لإكسبو 2020 دبي ولجنة تسييره في بحث الخيارات المتاحة مع المكتب الدولي للمعارض من أجل تأجيل الحدث الدولي لمدة عام، وضمان صحة ورفاهية ملايين الزوار المتوقعين والمشاركين ، لا تزال "إس إيه بي" ملتزمة التزاما راسخا بصفتها شريك إكسبو 2020 دبي للحلول البرمجية المبتكرة من فئة شريك أول رسمي، وسنواصل ابتكاراتنا المشترَكة لتقديم تجارب مخصصة للحدث الأروع في العالم.

وقال تييري صباغ، المدير الإداري لـ "نيسان الشرق الأوسط": يعكس هذا القرار أيضا حس المواطنة العالمية الذي يجسده إكسبو 2020 دبي ، سيُنظر إلى هذا التأجيل المقترح على أنه فرصة ليعود جميع الشركاء معا أقوى من ذي قبل، ويقدموا تجربة عالمية المستوى تتيح لملايين الزوار الاحتفاء بها في ظل المعنى الحقيقي للأمان والأمن والصداقة، الذي لطالما افتخرت به دولة الإمارات.

ومن ناحيتها قالت "سيمنس"، شريك إكسبو 2020 دبي للبنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية من فئة شريك أول رسمي: نُعرب عن دعمنا الكامل للجنة تسيير إكسبو 2020 دبي في بحثها إمكانية تأجيل الحدث ، فهو القرار الصائب لضمان سلامة العاملين على المشروع ورفاهيتهم، ويعني منح العالم أجمع فرصة التجمع عندما يفتح الحدث أبوابه. سنواصل العمل على إنشاء واحدة من أذكى المدن في العالم، ونتطلع إلى رؤيتكم جميعا في عام 2021.

وقال يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، شريك إكسبو 2020 دبي للمشروبات والوجبات الخفيفة من فئة شريك أول رسمي: في ضوء الظروف المأساوية لجائحة "كوفيد-19"، نتفهم ونؤيد قرار منظمي إكسبو 2020 دبي ولجنة تسييره للنظر في تأجيل هذا الحدث الدولي. لا نزال ملتزمين التزاما راسخا بإكسبو 2020 دبي، ونتطلع إلى المساهمة في تنفيذ حدث دولي استثنائي في الوقت المناسب..ونحن في "بيبسيكو"، ندرك أننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج للتركيز على القيم الإنسانية الأساسية التي توحدنا في شتى دول العالم.

وسيعمل المكتب الدولي للمعارض من الآن مع الدول الأعضاء ومنظمي إكسبو 2020 دبي لتحديد المواعيد الجديدة، وللجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض وحدها حق اتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل، والذي يستلزم تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين.

وجاء هذا بعد مناقشات استمرت على مدى أسابيع، داخليا وبالتشاور مع الجهات الرئيسية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لبحث أثر كوفيد-19 على خطط وتجهيزات إكسبو 2020 دبي.

ويلتزم إكسبو 2020 دبي التزاما راسخا بسعيه إلى تنظيم إكسبو دولي يجسّد بصدق الغرض الذي تأسس من أجله، والمتمثل في أن يكون محفلا دوليا لمعالجة التحديات المشتركة والسعي إلى إيجاد حلول لتلك التحديات بروح التعاون الدولي والتضامن. ويحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى مثل هذا الحدث، الذي سيجمع 192 بلدا، للعمل من أجل مستقبل أفضل.