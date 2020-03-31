أهمية دعم توجهات الدولة لتحقيق أهدافها عالمياً

أكد محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أهمية دعم توجهات الدولة وخططها في كل ما يحقق أهدافها على الصعيد الحضاري العالمي، ومن ذلك الأهداف المرجوة من هذا الحدث الضخم الذي يجمع شعوب العالم، ويحتضن إنجازات الدول ونجاحاتهم، لافتاً إلى أن هذا الحدث بطابعه الدولي وشمولية المشاركات العالمية المتوقعة فيه وتنوّعها يجب أن تهيأ له جميع الظروف والإجراءات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف، وهو ما قد لا يمكن الوصول له بالشكل الأمثل في ظل الظروف الحالية نتيجة انتشار فيروس «كورونا» في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها في هذا الصدد.

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