عبد الله المناعي: الظروف تستدعي تغيير الأولويات

المصدر: (دبي- البيان)

أشار عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، إلى أن مقترح تأجيل إكسبو دبي 2020 يعد استجابة صادقة وضرورة إنسانية، وتعبيراً عن إيلاء دولة الإمارات لصحة البشر أهمية قصوى وتضامنها مع المصابين، كما أنه قرار يدعم وحدة دول العالم بشكل استثنائي لمواجهة الظروف التي استدعت تغيير أولويات وأجندات دولية لأول مرة في التاريخ. وقال: نحمد الله أن عدد الحالات في الإمارات منخفض بفضل تيقظ الجهات المعنية والتدابير الاحتياطية والوقائية القوية لاحتواء الانتشار السريع للفيروس.

وأكد المناعي، الدور الإيجابي للتأجيل والذي سيسهم في تقديم نسخة عالمية من المعرض، من خلال منح المنظمين أكبر قدر ممكن من الوقت، لاتخاذ جميع الترتيبات اللازمة وإعادة جدولة خططهم وبرامجهم، وإضافة المزيد من الخبرات، ما يضمن حضوراً عالمياً واسعاً، وبالتالي تعزيز وتنشيط مختلف القطاعات ولاسيما النقل والسياحة.