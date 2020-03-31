الشارع الرياضي: طلب التأجيل يفرضه الواقع

المصدر: متابعة - قسم الرياضة

أكد الشارع الرياضي أن طلب عدد من الدول تأجيل معرض إكسبو 2020، أمر يفرضه الواقع نظراً للوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم حالياً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث أكد إبراهيم عبد الملك، الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن مطالبة الدول بتأجيل إكسبو 2020، متوقعة في ظل الظروف الراهنة، والإجراءات الاحترازية العالمية لمواجهة فيروس «كورونا»، وقال: العالم متفق على تأجيل أي تجمعات بشرية كبيرة، وبالفعل تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 لتقام العام المقبل، وبالتالي يمكن أن يتم تأجيل إكسبو 2020 أيضاً، وأضاف: أعتقد أن إقامة إكسبو في الموعد المحدد سابقاً، سيكون أمراً صعباً أيضاً، لعدة أسباب، ومنها الإجراءات الاحترازية، إلى جانب توقف حركة الطيران العالمي، وعدم قدرة الدول المشاركة في إكسبو على تجهيز أجنحتها.

سلامة ضيوف الإمارات

بدوره، شدد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على أن دولة الإمارات حريصة جداً على سلامة ضيوفها المشاركين في معرض إكسبو 2020 بدبي، لافتاً إلى أنه في حال طلبت الدول المشاركة تأجيل المعرض نتيجة انتشار فيروس «كورونا» في مختلف أرجاء العالم، فإن خيار التأجيل سيصبح أقرب، حفاظاً على سلامة المشاركين، وتجسيداً لحرص الدولة على أن الأولوية في إقامة المعرض، تكمن في حتمية تنظيمه في ظل ظروف مواتية من كل الجوانب.

ولفت إلى أن العالم يعيش في ظل ظروف صعبة فرضها الوباء العالمي، ما أدى إلى تأجيل بطولات ودورات كبرى وأنشطة وفعاليات رياضية شهيرة، في مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو من 2020 إلى 2021، ونوه إلى أن دولة الإمارات جاهزة، وقطعت شوطا متقدما في الإعداد والتحضير لإقامة معرض إكسبو 2020 بدبي في موعده المحدد، لكن في حال طلبت الدول المشارِكة تأجيل المعرض.

طلب منطقي

ومن جانبه، أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، على منطقية الطلبات التي تقدمت بها الدول لتأجيل «إكسبو 2020» في دبي من موعده هذا العام لموعد مناسب بعد انتهاء أزمة فيروس «كورونا»، وقال إن الناحية التنظيمية والترتيبات التي قامت بها الإمارات للحدث العالمي الكبير، اكتملت من كافة جوانبها، ولكن نجاح الحدث مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاركة دول العالم، لا سيما وهو الحدث الاقتصادي والتجاري الأهم كل 4 سنوات في العالم، وقال القرقاوي إن حدث «إكسبو 2020» ينتظره العالم من 4 سنوات، ونحن في الإمارات بدأنا العمل فيه منذ سنوات وكل شيء أصبح جاهزاً، ولكن الأحداث التي صاحبت الوباء تجعل من المنطقي أن تتقدم دول العالم بطلب للتأجيل.

صحة الجميع

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بأن تأجيل إكسبو 2020 بناء على رغبة بعض الدول، أمر يفرضه الواقع، نظراً لانتشار «كورونا»، وأن الأحداث الرياضية العالمية قد تأجلت، وأبرزها أولمبياد طوكيو، وتمديدها إلى عام 2021، بدلاً من العام الجاري، وذلك بغرض الحفاظ على سلامة الإنسان في المقام الأول، وتفرغ مؤسسات دول العالم لمحاربة هذا الوباء.

وأضاف: استضافة إكسبو 2020، تعزز من ريادة دولة الإمارات، وتفوقها اقتصادياً، والترتيبات لاستضافة هذا الحدث العالمي تسير وفق أعلى المعايير، لكن الأمر يتعلق بالدول المشاركة والتي تشن حرباً على الفيروس، وطلب التأجيل أمر طبيعي، وسيضمن عدم الانسحاب من جانب الآخرين، كما أنه سيعطي الفرصة للدول التي يتفشى فيها الوباء بصورة كبيرة، إلى ترتيب أولوياتها بالانتصار على الوباء أولاً، والمشاركة الفاعلة لاحقاً.