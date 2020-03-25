اجتماع في 30 مارس للتشاور بشأن إكسبو 2020

المصدر: دبي – البيان

قال متحدث باسم إكسبو 2020 : "نواصل متابعة الوضع العالمي فيما يخص فيروس كوفيد-19 منذ بداية انتشاره ونراجع الخطط والاستعدادات بصفة دورية بما يتسق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والأطراف الدولية المعنية".

وأضاف: "اتّباعا لنهج المكتب الدولي للمعارض، فإن لجنة تسيير إكسبو 2020 ستجتمع مجددا عن بعد في 30 مارس الجاري من أجل مزيد من التشاور. ما زلنا ملتزمين باستضافة إكسبو الدولي على النحو الذي تصورناه جميعا، من أجل استعراض أفضل نماذج التعاون والابتكار من أنحاء العالم. ويلزم أن يكون أي قرار بشأن إكسبو الدولي قرارا جماعيا، يصدر بالتشاور مع المشاركين والمكتب الدولي للمعارض والأطراف المعنية الأخرى".