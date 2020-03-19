جناح كازاخستان في إكسبو يستعرض الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – بشار باغ

كشفت كازاخستان، رسمياً، عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، ويقع الجناح في منطقة الفرص بموقع الحدث، ويضم 3 طوابق. وستعمل كازاخستان من خلال جناحها، على التعريف بما تتميز به من تنمية ديناميكية، وتنوع ثقافي، وموارد بشرية وطبيعية غنية، إلى جانب ما تقدمه من فرص سياحية وتقنية واستثمارية.

وسيقدم الجناح عرضاً مميزاً عن الحمض النووي، وسينما بانورامية تبيّن التفاعل بين الذكاء البشري والاصطناعي، بالإضافة إلى برنامج من العروض الثقافية اليومية على مسرح الجناح، كما سيضم مطعماً يقدم أطباقاً كازخستانية ومتجراً للهدايا التذكارية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 دبي، ستسمح التركيبات السطحية التفاعلية واللمسية للزوار، باستكشاف ما تتمتع به كازاخستان من ثراء في الطبيعة والثقافة والتنوع الحيوي والنباتات والحيوانات. كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعرض تفاعلي عالي التقنية، يوضح التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وهو موضوع عالمي مهم. وسيؤكد العرض على قيمة رأس المال البشري.