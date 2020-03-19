جمارك دبي: 24 مبادرة لدعم «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الخدمات التي تقدمها جمارك دبي للمشاركين والعارضين وكذلك زوار معرض إكسبو 2020 دبي عالمية المستوى، مشيراً إلى أن الدائرة قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو، واستكملنا تنفيذ معظم هذه المبادرات بنسبة 100%، كما أنجزنا مشاريع الربط مع معظم الشركاء الحكوميين لتعزيز التكامل في الخدمات الحكومية للمشاركين بالمعرض، وتم اعتماد المخلص الجمركي الرسمي لـ «إكسبو 2020 دبي» كمشغل اقتصادي معتمد، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي متكامل خاص بالإجراءات الجمركية للمشاركين في الحدث المرتقب.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي والوفد المرافق له لمطار آل مكتوم الدولي، حيث تعاملت الدائرة مع 408,989 حقيبة عبر 5773 رحلة في مطار آل مكتوم خلال 2019. كما نفذ ضباط جمارك دبي 21 محضرا بواقع 19 محضرا جنائيا ومحضرين جمركيين.

وأشاد مصبح بالإجراءات الوقائية المتبعة وفق أعلى المعايير العالمية بشأن فيروس كورونا في مطاري دبي وآل مكتوم وعمليات التحديث والتوعوية المستمرة والأجهزة الحديثة في الكشف عن الفيروس، وكذلك التعاون بين الجهات المعنية والدوائر والمؤسسات العاملة في المطار، مؤكداً أن هذه الإجراءات لضمان سلامة كافة العاملين في المنافذ الجمركية وإبقاء عملية السفر آمنة.

وقال إن الدائرة تعمل على توفير المتطلبات كافة المتعلقة بتطوير آلية سير العمل ومواكبة التوسعات الجديدة في مطار آل مكتوم من خلال توفير الأجهزة التقنية الحديثة التي من شأنها تسريع مرور المسافرين وتسهيل حركة الشحن، حيث تم تزويد مطار آل مكتوم بـ 13 جهاز فحص متطورا، إضافة إلى توفير الكادر البشري المؤهل للعمل في هذا الصرح والمنفذ الحيوي الذي يعد واحداً من أهم منافذ الإمارة على العالم الخارجي.