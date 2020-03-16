سيف السويدي لـ «البيان»: استعدادات قطاع الطيران لإكسبو 2020 لن تتأثر بكورونا

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الظروف التي يمر بها قطاع الطيران خلال الفترة الحالية نتيجة تأثره بفيروس كورونا، لن تؤثر على استعدادات القطاع لاستضافة إكسبو دبي 2020، مشيرا الى أن هذه الاستعدادات كانت بناء على خطط استراتيجية بدأت منذ سنوات ولن تتأثر بظرف مؤقت.

وأضاف السويدي في تصريحات لـ «البيان»، أن فرض الحظر الجوي على دول أو مدن أخرى متضررة من الفيروس وارد، ويعتمد على تطور الأوضاع والتقييم الصحي بالدرجة الأولى التي تجريه الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة الى أن شركات الطيران قد تقوم بوقف رحلاتها على وجهة معينة نتيجة لعدم وجود طلب للسفر على هذه الوجهة، وفي هذه الحالة الأمر يعود إلى المشغل بالتنسيق مع الهيئة.

وقال السويدي إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها قطاع الطيران المدني في الإمارات من مطارات وشركات طيران تعتبر من الأكثر تقدماً على الصعيد الدولي، حيث تبدأ هذه الإجراءات من مراقبة الحجوزات للمسافرين إلى دولة الإمارات، والتأكد من عدم زيارتهم للمناطق الموبوءة، بالإضافة إلى تعقيم الطائرات قبل الرحلات والكشف عن المسافرين عبر المستشعرات الحرارية في المطارات، مشيراً إلى أن الإجراءات في المطارات تتم بانسيابية عالية، ولا تشكل أي عائق أمام حركة المسافرين، وذلك من خلال استخدام تقنيات التصوير الحراري التي لا يشعر بها المسافرون.