«إشارة» مزود رسمي لأمن اتصالات «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

اختيرت شركة «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، المتخصصة في تكامل الأنظمة وتقديم أحدث الحلول الذكية، مزوداً رسمياً لأمن الاتصالات في إكسبو 2020 دبي، إذ ستوفر شبكة اتصالات محمولة آمنة ومشفرة عبر جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي المحمولة باليد التي ستُستخدم أثناء الحدث الأروع في العالم، وستسهم المجموعة الإماراتية في ضمان سلامة الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي والمشاركين فيه، عبر توفير اتصالات آمنة للمتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: «سلامة موظفي إكسبو 2020 وزواره غاية في الأهمية، وشراكتنا مع «إشارة للاتصالات والحلول الأمنية» تعكس التزامنا بوعدنا بتقديم واحد من أكثر معارض إكسبو الدولية ابتكاراً في التاريخ، وهي تتمم العديد من اتفاقياتنا الأخرى المصممة لضمان عمليات سلسة وآمنة من لحظة فتحنا أبوابنا للعالم في 20 أكتوبر 2020».

وقال علي بحلوق، المدير العام لـ«إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»: «بصفتنا مزوداً رائداً للاتصالات الآمنة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نفخر كثيراً بالشراكة مع إكسبو 2020 دبي - أكبر حدث يشهده العالم على الإطلاق.

وقاعدة عملائنا البارزين - التي تشمل جوانب أساسية من البنية التحتية لدولة الإمارات، بما فيها مطارات دبي، وموانئ دبي العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي - تبرهن على أمان ما نوفره من حلول، ونحن متحمسون لتقديم هذه الخبرة لإكسبو 2020.

و«إشارة للاتصالات والحلول الأمنية»، إحدى الشركات التابعة لـ«نداء - مؤسسة الاتصالات المتخصصة»، هي مزود شبكة الأمان لحكومة دبي، حيث توفر خدماتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات، التي تشمل النقل العام، وإنفاذ القانون، والجمارك، والموانئ والأمن، والطيران.

ومع وجود أكثر من 200 مشارك وملايين الزوار، سيشكل إكسبو 2020 دبي منصة للتعاون الدولي والابتكار والشراكات الهادفة التي تسهم في صنع مستقبل أفضل للجميع، وسيستمر الحدث الدولي لمدة ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020».