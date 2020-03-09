إنجاز المرحلة الأولى بجناح النمسا في «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أكملت النمسا مؤخراً، أولى مراحل بناء جناحها في إكسبو 2020 دبي، حيث ارتفع مخروط يبلغ قطر قاعدته 7 أمتار عالياً، فيما سيتم على مدى الشهرين القادمين، بناء 37 مخروطاً آخر على مساحة 2400 متر مربع، ليُشكِّلوا معاً كتلة الجناح بالكامل.

ستُقطَع المخاريط بارتفاعات مختلفة، تتراوح بين 6 أمتار و15 متراً، لتتشابك مع بعضها.ويستخدم هذا المفهوم المعماري، الشكلَ الهندسي المخروطي البسيط، لتأسيس بناء على شكل مجمع قوامه مساحات متداخلة في ما بينها.

ويقع الجناح في منطقة الفرص. وباستخدامها 38 مخروطاً مكسواً بالطين، فإن شركة كويركرافت للهندسة المعمارية، تبتكر جناحاً يمزج بين مميزات العمارة التقليدية، وطرق البناء المبتكرة. تشرف على الجناح، وتنفذه شركة آرس إليكترونيكا سوليوشنز أند بيرو فاين.

وتشارك نحو 100 شركة نمساوية في حضور النمسا في إكسبو. وقامت على تمويل المشاركة، الوزارة الفيدرالية النمساوية لشؤون الرقميات والشؤون الاقتصادية، والغرفة الاقتصادية النمساوية الفيدرالية.

وتتميز المخاريط بأنها مفتوحة من طرفها العلوي، مشكّلةً «ما يشبه قسماً خارجياً». وهذه الفتحات لا تخلق فقط في الداخل مؤثرات فريدة، يتزاوج فيها الضوء مع الظل، بل هي أيضاً مظهر رئيس من مظاهر مفهوم المناخ.

وهي مستوحاة من أبراج الرياح المستخدمة في الهندسة المعمارية العربية التقليدية. وتعمل الاختلافات في ارتفاعات المخاريط على توليد تيار هوائي بارد على نحو مستمر.. ويتم بناء المخاريط من البيتون وأطرافها من الداخل مغطاة بالطين، ما يساعد على تخفيض درجة الحرارة، بفضل الخصائص الفيزيائية.

كما يعمل الطلاء الأبيض للمخاريط من الخارج، على تقليل الامتصاص الحراري. وفي المدخل تشكل الخضرة الكثيفة سطحاً ظليلاً، وتعمل على تلطيف الجو في منطقة الجناح. ويتم انتقاء النباتات القليلة الاستهلاك المائي. وسيحتاج البناء طاقة أقل بـ 70 % من البناء التقليدي.