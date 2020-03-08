إكسبو 2020 دبي وكارتييه يقدمان جناح المرأة احتفاء بصانعات التغيير في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي وكارتييه عن تعاون فريد لتقديم جناح المرأة، احتفاء بصانعات التغيير في شتى أنحاء العالم.

وسيستعرض هذا الجناح مساهمات النساء وتأثيرهن في المجتمع من زاوية جديدة، إلى جانب إلقاء الضوء على إنجازاتهن التي لا حصر لها، سواء في الماضي أو الحاضر، والتي دفعت اقتصادات بلادهن قُدُما ودعمت مجتمعاتهن.

وسيلعب الجناح دورا بارزا في الحدث الأروع في العالم، الذي يحتفي بنبوغ البشرية وإنجازاتها، عبر تكريم النساء، المعروفات منهن وغير المعروفات، من أي دولة أو ثقافة أو دين، اللاتي لم يزلن يصنعن التاريخ ويحفّزن التغيير.

وانطلاقا من روح الشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، سيسلط جناح المرأة الضوء أيضا على ثروة الخبرات النسائية التي تلهم مواطني العالم لصنع مستقبل أفضل.

وسيصطحب الجناح زواره في رحلة تثقيفية تلقي الضوء على المساهمين، ذكورا وإناثا، في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وسيُبرز معالم مهمة فيما يخص حقوق المرأة، إلى جانب التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها حتى يومنا هذا.

وعبر هذه القصص المُلهمة، يهدف جناح المرأة إلى رفع مستوى الوعي العالمي وإلهام الأجيال المختلفة لإحداث تغيير في مجتمعاتهم وخارجها.

إيصال صوت النساء في جميع أنحاء العالم

وعلى مدى ستة أشهر هي مدة فعاليات إكسبو الدولي المقبل (من 20 أكتوبر المقبل إلى 10 إبريل 2021)، سيوفر جناح المرأة مساحة للتعبير، تهدف إلى تعزيز الحوار بين مجموعة متنوعة من الفنانين، والعلماء، وقادة الفكر، والسياسيين، وأصحاب المشروعات، وقادة الأعمال، وغيرهم.

وتدعم جناحَ المرأة كلٌ من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو-نكوكا، والمحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني، وهما من أبرز مناصرات حقوق المرأة وتمكينها والمساواة بين الجنسين.

ورحبت فومزيلي ملامبو-نكوكا بالمبادرة، وقالت: "أشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكريسها مساحة لتعريف الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي بالأدوار المحورية التي تؤديها النساء، سواء في مجتمعاتهن المحلية أو على الساحة العالمية، إلى جانب التحديات التي لم يزلن يواجهنها كل يوم.

"ولا يمكن للحكومات معالجة هذه التحديات بمفردها، ولكن عبر تعاون هادف وموضوعي مع القطاع الخاص، والمجتمعات المدنية، وأفراد ملتزمين بهذه القضية. ويضع جناح المرأة، بالتعاون مع كارتييه، معيارا ضروريا للشركات لتعيد التفكير في نهجها في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين – وهو يمثل منصة قوية لتعميم رسالة المساواة بين الجنسين في أرجاء العالم."

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "المساواة بين الجنسين ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة - والأساس الذي تقوم عليه صحة المجتمعات وازدهارها، والبشرية بأكملها في الواقع.

"يسلط جناح المرأة الضوء على الأدوار الحاسمة التي لعبتها النساء طويلا عبر تشكيل قواعد أساسية لمجتمعاتهن ودفع عجلة الاقتصاد، وهو يؤكد التزام إكسبو 2020 دبي الراسخ بمنح جميع النساء القدرة على قيادة عملية تمكينهن وصنع مستقبل أفضل لنا جميعا."

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كارتييه العالمية، سيريل فينيرون " لطالما لعبت المرأة دورا محوريا في كارتييه، لكونها قوة دفع ومصدر إلهام لا ينتهي. يمثل جناح المرأة فصلا جديدا مثيرا في التزام كارتييه المستمر بدعم النساء صانعات التغيير.

"يهدف برنامجا مؤسستنا، مبادرة المرأة لكارتييه، وبرنامج كارتييه الخيري، إلى مشاركة الرغبة في إحداث تأثير دائم وتشجيع الأفراد، وخاصة النساء، على مستوى عالمي.

"نحن شغوفون وفخورون بالتعاون مع إكسبو 2020، الذي يتيح لنا الفرصة لمشاركة رؤيتنا عن مستقبل أفضل ومجتمع أكثر تكاملا، يجمع بين النساء والرجال عبر الكرة الأرضية. سيكون جناح المرأة مصدر إلهام قوي للأجيال المقبلة عبر إلقاء الضوء على الأثر الذي تركته المرأة في الثقافات المختلفة على امتداد العصور، والتركيز على الإنجازات المعروفة وغير المعروفة."

وعبر جناح المرأة، سيحتفل كل من إكسبو 2020 و كارتييه بالنساء من جميع الخلفيات والمهن، ابتداء من الشخصيات السياسية العالمية وصولا إلى عضوات المجتمع المحلي ورائدات الأعمال، وذلك بتوفير منصة عالمية للتأكيد على دور المرأة وتأثيرها على المجتمع.