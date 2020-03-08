السفير الأمريكي يتفقّد إنشاءات جناح الولايات المتحدة في إكسبو

المصدر: دبي – بشار باغ

زار جون راكولتا، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وفيليب فراين، القنصل العام الأمريكي في دبي، موقع جناح أمريكا في إكسبو 2020 وفقاً لحساب تويتر الرسمي الخاص بالبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في الإمارات.

ونشر الحساب صوراً للزيارة تظهر العمليات الإنشائية المتواصلة في الجناح. كما قام راكولتا وفراين بزيارة المقر الإقليمي لشركة مايكروسوفت في دبي واطلعا على جهود الشركة التي تعد إحدى أكبر شركات التقنية في العالم لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واستمعا لشرح عن عمل الشركة مع المدارس في الإمارات لتوفير خدمات التعليم عن بعد.

ومن المقرر أن يعرض الجناح تقنيات افتراضية جديدة تستشرف المستقبل، مثل قطار هايبرلوب بالصوت والصورة ومعايشة كاملة لنظام النقل المستقبلي. ويشبه الجناح متحف جوجنهايم في نيويورك، وسيتيح الفرصة للزائرين للتعرف إلى مختلف التقنيات والابتكارات الجديدة التي تعرضها الولايات المتحدة.