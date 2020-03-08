متحدث باسم «إكسبو»: التجهيزات للحدث تمضي قُدُماً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد متحدث باسم «إكسبو 2020 دبي» أن كافة الخطط المتعلقة باستضافة الحدث المُنتَظَر وكافة التجهيزات المرتبطة بذلك تمضي قُدُماً في مسارها، بالرغم من أزمة فيروس «كورونا». وأدلى المتحدث أمس بتصريحات صحفية، قال فيها: «نُقر بالصعوبات التي يشهدها العالم أجمع اليوم. إنها في واقع الأمر أوقات غير مسبوقة. تحظى صحة وعافية كل زائر إلى «إكسبو 2020 دبي» أو عامل به بأهمية قصوى لدينا.

إن الحالات المُكتَشَفَة في الإمارات قليلة، إلا أن الإمارات تظل مستعدة بالرصد المستمر للموقف وباتخاذ تدابير احترازية قوية، والإجراءات الوقائية اللازمة لاحتواء الفيروس». وأضاف بقوله: «يحل موعد «إكسبو 2020 دبي» في أواخر أكتوبر المقبل.

ونحن نتابع عن كثب ونتشاور مع الجهات المعنية والمكتب الدولي للمعارض في باريس بشأن تطورات الموقف. تمضي كافة الخطط والتجهيزات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي» قُدُماً في مسارها.

ونتطلع للترحيب بالعالم في نهاية العام الجاري كي يحتفل معنا بقوة الشراكة والتضامن الإنساني». ومن المرتقب أن يستقبل إكسبو 2020 ملايين الزوار ويشكل منصة للتعريف بدبي وتقديمها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.