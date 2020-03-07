بلومبرغ: إكسبو باق على مساره

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعلن متحدث رسمي باسم إكسبو 2020 دبي، الذي من المقرر افتتاحه في أواخر شهر أكتوبر، أن الحدث "على مساره الصحيح".

وقال المتحدث في بيان ان ثمة مشاورات تجري عن كثب مع الجهات المعنية في دبي والمكتب الدولي للمعارض في باريس حول مجريات الأمور فيما يتعلق بفيروس كورونا، وإن جميع التحضيرات والتخطيط والاستعداد لمعرض إكسبو 2020 ما زالت قائمة على مسارها كما هو مخطط لها.

ومن المرتقب أن يستقبل إكسبو 2020 ملايين الزوار ويشكل منصة للتعريف بدبي وتقديمها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية. مشيرة إلى أن جهات حكومية معنية كانت أكدت أنها تتوقع حوافز للنمو مدفوعة ببرامج التحفيز المعلنة والمشاريع ذات الصلة بالمعرض الدولي الذي يُقام لأول مرة في المنطقة.

وأضاف المتحدث "إننا ندرك الصعوبة التي يواجهها العالم. وهي في الحقيقة أوقات غير مسبوقة". مؤكداً "أن صحة ورفاهية كل زائر أو عامل في معرض إكسبو 2020 دبي تكتسب أهمية قصوى بالنسبة لنا. " مشيراً إلى أن "عدد الحالات في الإمارات منخفض حاليا ولكن الجهات المعنية لا تزال متيقظة من خلال الرصد المستمر للوضع واتخاذ التدابير الاحتياطية والوقائية القوية اللازمة لاحتواء الانتشار السريع للفيروس. "