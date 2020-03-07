السفير الأمريكي يطلع على سير إنشاءات جناح الولايات المتحدة في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

زار جون راكولتا، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، وفيليب فراين، القنصل العام الأمريكي في دبي، موقع جناح أمريكا في إكسبو 2020 وفقاً لحساب توتير الرسمي الخاص بالبعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في الإمارات.

ونشر الحساب صوراً للزيارة تظهر العمليات الإنشائية المتواصلة في الجناح.

كما قام راكولتا وفراين بزيارة المقر الاقليمي لشركة مايكروسوفت في دبي واطلعوا على جهود الشركة، التي تعد إحدى أكبر شركات التقنية في العالم لدعم مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستمعوا لشرح عن عمل الشركة مع المدارس في الإمارات لتوفير خدمات التعليم عن بعد.