بومبيو: أمريكا تروي قصتها للعالم في إكسبو دبي

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه في تويتر: "يسعدني التعريف بقصة أمريكا في إكسبو 2020 دبي خلال فصل الخريف المقبل. ولمساعدتنا في تحقيق ذلك، اختارت وزارة الخارجية الأمريكية كلا من "ثينك ويل جروب" و"جلوبال تايز يو إس" لتطوير المعروضات والتشغيل والبرنامج الثقافي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية".

وتتخصص شركة "ثينك ويل جروب" في التصميم وإنتاج المحتوى الإبداعي، أما "جلوبال تايز يو إس" فهي شبكة تضم أكثر من 100 منظمة غير ربحية تعمل على بناء شراكات دولية لعالم يعمه السلام والازدهار.

I am excited to tell America’s story at @Expo2020Dubai this Fall. To help us do that, @StateDept selected @ThinkwellGroup and @GlobalTiesUS for the exhibition development, the operation, and the cultural programming at the U.S. pavilion! pic.twitter.com/nvJ1pajPNR