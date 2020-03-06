بومبيو: أمريكا تروي قصتها للعالم في إكسبو دبي

المصدر:
  • دبي- بشار باغ
التاريخ:

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي عبر حسابه في تويتر: "يسعدني التعريف بقصة أمريكا في إكسبو 2020 دبي خلال فصل الخريف المقبل. ولمساعدتنا في تحقيق ذلك، اختارت وزارة الخارجية الأمريكية كلا من "ثينك ويل جروب" و"جلوبال تايز يو إس" لتطوير المعروضات والتشغيل والبرنامج الثقافي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية".

وتتخصص شركة "ثينك ويل جروب" في التصميم وإنتاج المحتوى الإبداعي، أما "جلوبال تايز يو إس" فهي شبكة تضم أكثر من 100 منظمة غير ربحية تعمل على بناء شراكات دولية لعالم يعمه السلام والازدهار.

 

كلمات دالة:
  • مايك بومبيو،
  • اكسبو 2020،
  • دبي،
  • الولايات المتحدة
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