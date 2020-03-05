إنجاز هيكل مبنى«ملتقى ألمانيا» في «إكسبو»

المصدر: دبي – بشار باغ

احتفت ألمانيا أمس بإنجاز بناء الهيكل الأساسي لمبنى جناحها في إكسبو 2020 وتركيب سطحه، وتدخل أعمال بناء الجناح الذي يحمل عنوان «ملتقى ألمانيا» المرحلة التالية وذلك قبل 8 أشهر من افتتاح المعرض.

وبدأت ألمانيا الإعداد التفصيلي لمحتويات الجناح ومعروضاته، كما يجري حالياً اختيار 180 موظفاً للانضمام إلى فريق عمل الجناح.

وشهد الاحتفال حشد غفير من رجال الأعمال والمسؤولين تقدمهم آرنست بيتر فيشر السفير الألماني في الدولة، ومها القرقاوي نائب رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020 دبي.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية منذ وضع حجر أساس الجناح، تم استخدام ما يقرب من 480 طناً من مواد البناء لإقامة الهيكل الفولاذي، علاوةً على 2300 متر مكعب من الخرسانة، وأنجز العمل في حوالي 38350 ساعة من العمل، أنهى خلالها العمال بناء الهيكل الأساسي لملتقى ألمانيا، والآن بدأ المبنى في التبلور على أرض موقع إكسبو.

وخلال كلمة ألقاها في الحفل قال ديتمار شميتس، المفوض العام لشؤون الجناح الألماني: «احتفالنا بالانتهاء من بناء الهيكل خطوة مهمة أخرى على الطريق نحو هدفنا وهو استكمال «ملتقى ألمانيا» في الموعد المحدد لافتتاح إكسبو».

وأضاف: «هذا الموقع الذي لم يكن سوى مساحة رملية في عام 2019، وأصبح اليوم بعد مرور أقل من 12 شهراً على وضع حجر الأساس مختلفاً إلى حد لا يكاد يعرفه المرء، والتقدم الذي يتم إحرازه على أرض الواقع مذهل، ولا يسعنا إلا الاحتفال بكل فخر بهذا الحدث المهم»، وتابع: «تواجدنا هنا لحدث مهم ليس فقط بالنسبة لتخطينا الإنشائي، بل أيضاً في تاريخ المعارض العالمية ككل، فإكسبو 2020 دبي هو في حد ذاته أمر غير مسبوق وخطوة مهمة للغاية بوصفه أول إكسبو يقام في المنطقة».

وقالت مها القرقاوي: «نتطلع إلى رؤية ابتكارات ألمانيا المستدامة تخرج للنور في «ملتقى ألمانيا» وتساهم بشكل كبير في تجربة لن ينساها الملايين من زوار هذا الحدث الدولي».

وتضطلع وكالة فاكتس آند فيكشن من مدينة كولونيا بالمسؤولية عن مضامين الجناح الألماني ومعروضاته. بينما يبدأ التجهيز الداخلي للمبنى في الأسابيع المقبلة، تقوم الوكالة بالصياغة المفصّلة للمعروض الذي سيقدم الابتكارات والحلول الألمانية في مجال الاستدامة بشكل مجسم ورقمي أيضاً.

ينصب اهتمام «ملتقى ألمانيا» في هذا الإطار على المعرفة والبحث العلمي والتبادل الشخصي، تماشياً مع شعار إكسبو 2020 دبي: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومن المخطط انتقال الفريق الأساسي للجناح الألماني إلى دبي في مطلع شهر سبتمبر 2020. سوف تتسلم شركة كولنميسي الجناح جاهزاً قبل أربعة أسابيع من تاريخ افتتاح إكسبو الموافق 20 أكتوبر 2020 لتبدأ بعدها مرحلة الاختبار وتدريب فريق العمل في موقع الحديث بهدف ضمان السير السلس للعمل في محيط ملتقى ألمانيا وداخله وتوفير تجربة فريدة من نوعها لزوار إكسبو.