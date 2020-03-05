انتهاء أعمال بناء الجناح الفرنسي بـ«إكسبو» في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في جناح فرنسا بـ«إكسبو 2020 دبي» في سبتمبر المقبل. وزارت مجموعة من كبار المشرفين والمسؤولين عن إقامة الجناح ضمت إريك لانكيه، المفوّض العام للجناح، وفيليب ميل، مدير الجناح، والمهندسين المعماريين برنارد موبلو من «أتيليه دو برادو» وجاكوب سيلينييه من «سيلنييه آند غرابلي» موقع البناء.

ويقع الجناح في منطقة «التنقل» للاطلاع عن كثب على المراحل الإنشائية التي يتم تنفيذها، وقد قطعت شوطاً بعيداً في هذا الإطار، حيث يسير العمل فيه حسب الخطة الموضوعة لكي يكون جاهزاً للتسليم في سبتمبر 2020.

وأكد فيليب ميل، مدير الجناح في المناسبة: «بدعم من فريق عملنا الذي يعمل دون توقف، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقيناه من فريق إكسبو، نتوقع أن ينتهي العمل في بناء الجناح بحلول يونيو، على أن يتم تسليمه بالكامل قبل الإطلاق بوقت كافٍ».

ويشار إلى أن الأعمال الهيكلية في موقع الجناح قد انتهت، مع الاقتراب من اكتمال أعمال الإنشاءات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأشغال الميكانيكية والكهربائية والسباكة تسير وفقاً للمخطط المطلوب حالياً في الموقع.

وأفصح ممثلو الجناح الذين شاركوا في هذه الزيارة عن أحدث التطورات الجارية في بناء الجناح، إذ كشفوا أن عملية تركيب الألواح الكهروضوئية سوف تبدأ في نهاية مارس الجاري، تليها مرحلة تثبيت الألواح الثنائية الباعثة للضوء في منتصف أبريل.

والسينوغرافيا، وهي عنصر أساس في هذا الجناح، ستبدأ تتشكل في نهاية يونيو المقبل، في حين سيبدأ تركيب المتاجر والمطاعم في نهاية يوليو.