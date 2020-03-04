"النور" مصدر إلهام الجناح الفرنسي المشارك بإكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

مع اقتراب موعد انطلاق "إكسبو 2020 دبي" قام مجموعة من المشرفين والمسؤولين عن الجناح الفرنسي المشارك في "إكسبو 2002" بزيارة ميدانية لموقع بناء الجناح الذي يقع في منطقة "التنقل" للاطلاع عن كثب على المراحل الإنشائية التي يتم تنفيذها، حيث يسير العمل فيه حسب الخطة الموضوعة.

وضم الوفد الزائر كلاً من: إريك لانكيه، المفوّض العام للجناح، وفيليب ميل، مدير الجناح، والمهندسين المعماريين برنارد موبلو من "أتيليه دو برادو" وجاكوب سيلينييه من "سيلنييه آند غرابلي".

وأكد فيليب ميل، مدير الجناح أنه "بدعم من فريق العمل الذي يعمل من دون توقف، وبفضل الدعم الكبير الذي تلقيناه من فريق إكسبو، فإننا نتوقع أن ينتهي العمل في بناء الجناح بحلول يونيو، على أن يتم تسليمه بالكامل قبل الإطلاق بوقت كافٍ".

وتابع "سوف يدفع مفهوم هذا الجناح معنى التفاعلية والمشاركة إلى الصدارة، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مسيرتنا العامة المصممة من أجل التفاعل مع مختلف أنواع الزوار".

ويشار إلى أن الأعمال الهيكلية في موقع الجناح قد انتهت، مع الاقتراب من اكتمال أعمال الإنشاءات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأشغال الميكانيكية والكهربائية والسباكة تسير وفقاً للمخطط المطلوب حالياً في الموقع.

وكشف ممثلو الجناح المشاركين ضمن الوفد الزائر عن أحدث التطورات الجارية في بناء الجناح، وقالوا إن عملية تركيب الألواح الكهروضوئية سوف تبدأ في نهاية مارس الجاري، تليها مرحلة تثبيت الألواح الثنائية الباعثة للضوء (LED) في منتصف إبريل المقبل.

والسينوغرافيا، وهي عنصر أساس في هذا الجناح، سوف تبدأ بالتشكل في نهاية يونيو المقبل، في حين سوف يبدأ تركيب المتاجر والمطاعم في نهاية يوليو.

من جهته، قال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح الفرنسي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس)، وهي شركة أسستها الحكومة الفرنسية والمسؤولة منذ يناير 2018 عن تنظيم المشاركة الفرنسية في المعارض العالمية والدولية: "يمثل الجناح الفرنسي البناء أداة محددة وعرضاً لا مثيل له للخبرات الفنية للشركات الفرنسية وابتكاراتها. فالجناح سوف يرتقي بنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة، وخدمة الوطن والصالح العام".

يعتمد تصميم الجناح على الأركان الثلاثة للبيولوجية المناخية: التحكم في استغلال الطاقة الشمسية وتوفير غلاف عازل للمياه عالي الكفاءة والحد من استخدام الوقود الأحفوري قدر الإمكان.

ويعتمد تصميم الجناح الفرنسي الذي وضعه "أتيليه دو برادو" و"سيلنييه آند غرابلي" على الضوء كمصدر إلهام رئيس، فهو يبدو كواحة ينبعث منها الضوء كمظلة حقيقية.

ويعبّر الجناح من خلال شعاره "نور الأنوار" عن رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة من حيث التحول البيئي والشامل، والجمع ما بين لفته عمرانية قوية والسينوغرافيا المبتكرة. وفي إشارة قوية إلى الالتزام بالقيم الإنسانية، فإن الضوء يجسد أيضاً الحركة عبر ثلاثة أبعاد: البعد الأول هو فلسفة الضوء، وهي

أداة تنير وتكشف وتنشر الأفكار والابتكار، والبعد الثاني هو الضوء المادي وهو مصدر الإبداع، والبعد الثالث هو ضوء التواصل الذي يربط وينقل ويحول البيانات.

ويحيط بالجناح واجهة خارجية تمتد على مساحة 2700 متر مربع مغطاة بألواح ضوئية.

أما من الداخل، فإن الجناح الفرنسي يكشف عن واجهة تبلغ مساحتها 5100 متر مربع تقع بين مساحة سفلية مخصصة للجمهور وأخرى عالية مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1160 متراً مربعاً، وهي مبنية على شكل أربعة مربعات، وشرفة مساحتها 40 متراً، بالإضافة إلى مظلة معلقة على ارتفاع 15 متراً ومساحة مفتوحة على امتداد 1500 متر مربع. هذه الواجهة والمظلة اللتين تشكلان شاشة وسماء اصطناعية، تصبحان نهاراً وليلاً مجردين من طابعهما المادي ودعوة تمهّد لرحلة "النور والتنوير" التي يكشف عنها الجناح.

وكان الجناح الفرنسي أعلن في وقت سابق من هذا العام، عن تعيين سفيرين له هما جيسيكا بريالباتو، صانعة الحلويات الشهيرة، وتوماس بيسكيت، وهو مهندس فضاء فرنسي وطيار ورائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

ويجسد السفيران رؤية الدولة الفرنسية لمعرض "إكسبو 2020 دبي" ومشاركة خبراتهما ومساهمتهما في هذا المشروع الذي سوف يسهم في تألقها على الساحة الدولية.