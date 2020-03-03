«الذهب الأبيض» يعزز مشاركة تشيلي المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

تسعى جمهورية تشيلي في إطار استعداداتها للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي إلى تعزيز التزامها بالطاقة المستدامة.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن خططها الهادفة إلى توليد طاقة كهربائية خالية من الكربون والاعتماد على المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام بنسبة 100% عام 2040، وذلك ضمن التزامها بتحييد الكربون بحلول عام 2050.

وتشكل احتياطات البلاد الهائلة من عنصر الليثيوم أو كما يُطلق عليه «الذهب الأبيض» أحد أبرز مواردها في تطبيق الاستدامة في الداخل والخارج، حيث يستخدم على نطاقٍ واسع في صناعة بطاريات السيارات والحافلات الكهربائية.

وقال كارلوس سالاس المفوض التجاري لجمهورية تشيلي في دبي: «تمتلك تشيلي فرصة فريدة لتسهم

في جهود مكافحة التغير المناخي من خلال توفير المواد والمكونات الرئيسية اللازمة لابتكار التقنيات النظيفة والصناعات الحديثة المتجددة.