100 %جاهزية الطرق

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من جميع مراحل مشروع الطرق المؤدية لمنطقة «إكسبو 2020 دبي» أحد أضخم مشاريع الطرق، التي تنفذها لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، والذي تم تقسيمه إلى 6 مراحل.

ومنذ اعتماد المخطط سارعت الهيئة في تجهيز البنية التحتية من طرق وجسور وتمديد مسار المترو ليصل إلى موقع الحدث، وباشرت على الفور أعمال الحفر وتجهيز الدعم الفني لتشغيل المسارات لضمان تنقل سهل ومريح، وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة في ديسمبر الماضي عن افتتاح المرحلة الـ 6 من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020، وتضمنت تنفيذ جسور بطول 1.4 كيلو متر، وطرق بطول قرابة 8 كيلو مترات، حيث جرى تحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.

إجمالي

وفي أغسطس 2019 افتتحت الهيئة المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع إكسبو وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين 5 كيلو مترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلو متراً.

حركة انسيابية

وفي فبراير 2019 افتتحت الهيئة المرحلة الخامسة التي تضمنت تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلو متر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلو مترات، وزادت عدد مسارات شارع إكسبو من 3 إلى 6 مسارات في كل اتجاه، بطول 3 كيلو مترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، ورفع شارع إكسبو عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 متر، وسعة 6 مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسرين آخرين لربط شارع إكسبو بطريق الخدمة في المنطقة بطول كيلو متر واحد، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو.

كما افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في الأسبوع الماضي المرحلتين الأخيرتين من مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو 2020، حيث تم افتتاح التقاطع المجسّر، الذي يربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد وإكسبو، وتقاطعين مجسّرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، وبافتتاح هاتين المرحلتين تكون الهيئة قد انتهت من جميع مراحل مشروع الطرق المؤدية لإكسبو.

خطة متكاملة

ووضعت هيئة الطرق والمواصلات خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته، فإلى جانب تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الضرورية لخدمة المعرض، تتضمن الخطة تنفيذ «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر آند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلو متراً، وكذلك تطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي الضرورية لخدمة المعرض.

مركز تحكم

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة الحالية والمستقبلية، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة.