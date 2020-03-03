عصام كاظم: «إكسبو» يرسم صورة جديدة لدبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق، أن «إكسبو 2020 دبي» سيرسم صورة جديدة لدبي.

جاء ذلك خلال مقابلة مع مجلة «فوربس» الأمريكية، النسخة الصادرة باللغة الفرنسية. وتحدث كاظم عن «إكسبو» وعن مكانة دبي على خريطة السياحة العالمية بشكلٍ عام.

وأعرب عن ثقته بأن «إكسبو» سيكون حدثاً عالمياً غير مسبوق.

وقال: «أثق تماماً بأننا سنصنع حدثاً عالمياً غير مسبوق وسنحطم من خلاله أرقاماً قياسية عالمية جديدة. ولا يتعلق الأمر بعدد الزوار، وإنما بجودة التجربة التي سنقدمها لهم. إننا ننتظر 20 مليون زائر، منهم 70% قادمون من الخارج.

وقد أكدت 192 دولة حتى الآن مشاركتها في الحدث، وهو رقم يفوق هدفنا المبدئي المتعلق بعدد الدول المشاركة، كما يفوق عدد الدول التي شاركت في أي دورة سابقة من معارض «إكسبو» العالمية.

وكل دولة منها سيكون لها جناحها الخاص، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ المعرض». وأضاف: «طرحنا في مفهومنا للحدث قضية تراثه، وتأثيره على المدى الطويل واستمراريته.

سنحتفظ بأكثر من 80% من البنية التحتية المشيدة خصيصاً للحدث بعد انتهائه، وذلك لتكوين منطقة جديدة».