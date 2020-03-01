عَلَم السعودية يرتفع في موقع إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر الدكتور فهد بن عبد الله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي، صورة حديثة تظهر علم السعودية يرفرف إلى جانب علم الدولة أمام موقع جناح المملكة في الحدث.

ويتمتع جناح المملكة بموقع استراتيجي في إكسبو 2020، ويعتبر ثاني أكبر جناح في الحدث بعد جناح دولة الإمارات، حيث يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع في منطقة الفرص، أي ما يعادل ملعبي كرة قدم.

وسيستمتع زوار جناح السعودية، الذي يشبه في شكله نافذة ضخمة تفتح من الأرض وترتفع إلى السماء، برحلة غامرة تعرض التحولات التي شهدتها المملكة. ومن خلال تسليط الضوء على تراثها الثري وعجائبها الطبيعية، وإبراز طاقة شعبها وروحه الإبداعية والابتكارية، سيُظهر الجناح كيف تعمل المملكة العربية السعودية على تشكيل مستقبلها ومستقبل العالم.