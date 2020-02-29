إكسبو 2020 دبي يعلن عن أوركسترا نسائية واستوديو موسيقي متطور

- أعلن إكسبو 2020 دبي عن إنشاء استوديو عالمي للتسجيل الموسيقي ليصبح مرفقا دائما ضمن إرث الحدث الدولي في المدينة المستقبلية "دستركت 2020"، على أن تدشنه "أوركسترا الفردوس"، الفرقة النسائية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي سيشكلها إكسبو 2020.

وسيقود أوركسترا الفردوس النسائية الموسيقار العالمي المبدع "إيه. آر. رحمان"، الذي سيشرف على الفرقة ويؤلف الألحان لعرض الأوركسترا الافتتاحي، إلى جانب وضع اسمه على الاستوديو الجديد.

ويأتي إنشاء استوديو الفردوس لـ "إيه. آر. رحمان" وتشكيل الأوركسترا ضمن خطط طموحة لإبراز دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بين المراكز العالمية للتسجيل والإنتاج الموسيقي، بما يعزز من دور الدولة الحيوي بصفتها بوتقة ثقافية يجتمع فيها الناس من مختلف الجنسيات للعمل والعيش معا بتناغم وانسجام.

وستضم أوركسترا الفردوس 50 موهبة موسيقية نسائية من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، لتشكل مشروعا موسيقيا فريدا ينطلق من الاستوديو المتطور، الذي سيكون مقرا لتدريبات الأوركسترا.

وستتضمن الفرقة نساء وفتيات من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية، وستستقي إلهامها من الثقافة الموسيقية الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، العائدة إلى قرون مضت، والتي استخدمت آلات موسيقية مثل العود والربابة والدربكة.

وستقدم الأوركسترا موسيقى عالمية المستوى على مسرح إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك حفلتان لـ "إيه. آر. رحمان"، وعرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس 2021، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والعروض الأخرى في أماكن مختلفة من موقع الحدث الدولي.

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020 دبي: "استوديو الفردوس لإيه. آر. رحمان وأوركسترا الفردوس النسائية مشروعان ملهمان سيقدمان الكثير من الأعمال الإبداعية قبل إكسبو 2020 دبي، وأثناء فعالياته، وبعد ختامه بسنوات عدة. فالموسيقى توحد العالم- وهو ما يفعله هذا المشروع بكل معاني الكلمة، وهو احتفاء حقيقي بالشعار الرئيسي لإكسبو 2020 دبي، ’تواصل العقول وصنع المستقبل‘."

وسيستفيد كل من الاستوديو والأوركسترا من سنوات الخبرة الطويلة للموسيقار رحمان في الموسيقى البوليوودية والهوليوودية والعالمية، التي أنتج فيها العديد من الإبداعات وحاز خلالها على جوائز عديدة، منها جائزتا أوسكار وجائزتا غرامي.

ولعل أبرز ما يشتهر به رحمان هو الموسيقى التصويرية التي ألفها لفيلم "المليونير المتشرد"، التي تصدرت اللوائح بفضل دمج غير مسبوق بين أنماط الأوركسترا التقليدية والموسيقى الحديثة، ما أدخله قائمة الفنانين ذوي المبيعات الأعلى في الهند.

وقال إيه. آر. رحمان: "سيستقطب هذا الاستوديو العالمي عمالقة المجال الموسيقي إلى دبي، وبالعمل مع مجموعة من أبرز الموسيقيات الموهوبات في المنطقة، ستساهم أوكسترا الفردوس النسائية في تمكين دبي من أن تصبح مركزا للإبداع الموسيقي - وأتطلع لأن أكون جزءا من ذلك."



وستُختار 100 عازفة للمشاركة في تجارب الأداء المباشرة في دبي، ليجري بعدها انتقاء 50 منهن للانضمام إلى الأوركسترا، حيث تبدأ عملية تدريبهن في صيف العام الجاري، وستكون إقامتهن في دبي خلال فترة إكسبو 2020 دبي.

ويندرج استوديو الفردوس لـ "إيه. آر. رحمان" وأوركسترا الفردوس النسائية، ضمن مجموعة واسعة من العناصر الثقافية التي ستساعد إكسبو 2020 دبي على أن يكون الحدث الأروع في العالم الذي يحتفي بنبوغ البشرية وإنجازاتها.

سيكون إكسبو 2020 دبي، الذي ينطلق يوم 20 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 10 إبريل 2021، أول إكسبو دولي يقام في المنطقة وأضخم حدث تشهده.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الموسيقيات اللاتي يتراوح مستوى تعليمهن الموسيقي بين المتوسط وشبه الاحترافي إلى التقدم الآن بطلب الانضمام إلى أوركسترا الفردوس النسائية عن طريق إرسال تسجيل مصور لموهبتهن الموسيقية .