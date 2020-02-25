قادة التطوع يعززون الانتماء

المصدر: (دبي - نورا الأمير)

أكد مشاركون في برنامج قادة التطوع الذي أطلقته مؤسسة وطني الإمارات، أن فرصة تمثيلهم للدولة عبر تواجدهم في «إكسبو 2020» كرواد للتطوع يعتبر ترجمة حية لمشاعر الولاء والانتماء للوطن المعطاء.

ويقود الـ 150 متطوعاً الذين تم انتقاؤهم من بين أكثر من 1000 متقدم، التطوع في إكسبو 2020، مسلحين بالإيمان والشغف والرغبة الوطنية الخالصة لإنجاح الحدث المهم الذي استعدت له مؤسسة وطني الإمارات استعداداً يليق بحجمه، واصفين البرنامج على أنه مبادرة وطنية اجتماعية إنسانية تدمج الشباب في المجتمع، كما تدعم الشعور بالانتماء وتعزز القيم الإيجابية.

وفي لقاء مع عدد من المتطوعين الذين تم انتقاؤهم ضمن الفئة العمرية من 19 وحتى 35 عاماً استناداً إلى مؤهلاتهم العلمية والشخصية وامتلاكهم لأنماط قيادية، تقول المتطوعة علياء العامري التي تحمل تاريخاً يمتد لأكثر من 27 عاماً في المجال التطوعي: «إن إتاحة الفرصة لها لتكون ضمن المتطوعين في «إكسبو 2020» مسؤولية وأمانة كبيرة، معبرة عن فخرها للتواجد في خدمة الحدث العالمي الرائد الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدبي، وستعمل على أداء دورها لرفع اسم الوطن عالياً.

محطة مهمة

وأما هبة الظحناني خريجة كلية الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في دبي، فترى أن المشاركة كقائد تطوع في «إكسبو» الذي تتجه له أنظار العالم أجمع محطة مهمة في سيرتها الذاتية، مشيرة إلى أنها متطوعة منذ سنوات ويدفعها في ذلك جملة من القيم الراسخة في نفسها، وهو أمر ليس بغريب كونها من دولة تعتبر مدرسة في العطاء والمحبة وفعل الخير،

تمثيل

وثمّنت هدى البستكي موظفة في هيئة تنمية المجتمع في دبي لمؤسسة وطني الإمارات إتاحة الفرصة لها لتكون ضمن فريق رواد التطوع واختيارها سفيرة للبرنامج، معتبرة وجودها كشابة من بنات الإمارات في موقع الحدث المهم أفضل تمثيل للوطن.

وأضافت: «إكسبو فرصة جميلة لتلاقي الحضارات ولنعرّف الآخر بهويتنا وثقافتنا، ولنترجم أن الإمارات عاصمة عالمية للتسامح ولدى أبناء الإمارات اهتمام في الخدمة المجتمعية، لأنها من القيم النبيلة التي يتحلى بها الشعب في صفاته».

من قلب الحدث

وينظر إبراهيم آل علي سفير برنامج رواد التطوع إلى الأمر باعتباره مسؤولية عظيمة وهو المتطوع منذ 2014 ويمتلك خبرة في التعامل مع الفعاليات المهمة، حيث شارك فيها لأكثر من 6 مرات وحاز جائزة المتطوع المتميز من بين 200 متطوع، معتبراً التطوع بوابة للاطلاع والمعرفة والالتصاق بالمجتمع. وقال: إن المشاركين في قادة التطوع يمتلكون فرصة ذهبية لأنهم بفضل التدريب الذي سيخضعون له لـ 60 يوماً سيكونون مؤهلين ليكونوا رواد تطوع وقادة إكسبو.