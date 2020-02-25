«مؤتمر كليات الأعمال» بالتزامن مع إكسبو

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف جامعة زايد في فرعها بدبي يومي 4 و5 نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي الأول لكليات التجارة والأعمال بالدولة، وذلك بالتوازي مع معرض إكسبو 2020 بدبي واحتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

وسيكون البروفيسور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، هو المتحدث الرئيسي للمؤتمر الذي سيعقد تحت عنوان «الابتكار والاستدامة والاتجاهات الجديدة للأعمال العالمية»، ويشارك فيه مئات من الباحثين وممارسي التجارة والأعمال الإقليميين والعالميين والإداريين والطلبة المتخصصين من بلدان الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويعد المؤتمر منصة مهمة للمشاركين لتقديم آرائهم ومناقشتها حول بحوث الأعمال المعاصرة والاتجاهات الاقتصادية، التي ستتمحور حول الابتكار والاستدامة، توافقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وكانت فكرة عقد مؤتمر مشترك لكليات التجارة والأعمال بالإمارات طرحت بناء على اقتراح من البروفيسور جيري موكا عميد كلية الأعمال في جامعة الغرير، وذلك خلال اجتماع لعمداء هذه الكليات استضافه البروفيسور جون رايس عميد كلية الإدارة بجامعة زايد يوم 17 ديسمبر 2018.