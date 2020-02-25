«إينوك» تنجز %40 من أعمال تشييد محطة الخدمة المستقبلية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، عن بلوغها مرحلة جديدة من إنجاز العمليات الإنشائية لبناء محطتها المستوحاة من شجرة الغاف في موقع إكسبو 2020 دبي.

وانطلقت العمليات الإنشائية لبناء أول محطة خدمة بالمنطقة تحمل التصنيف الذهبي «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED) في أغسطس 2019، وبلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية الآن 40%، حيث يتوقع استكمالها في شهر يونيو هذا العام، على أن تواصل المحطة تقديم خدماتها للجمهور في إطار مرحلة الإرث، بعد اختتام فعاليات إكسبو دبي.

وخلال مرحلة الاختبار الأولى، ستقدم المحطة خدماتها لنحو 500 مركبة تابعة لأسطول إكسبو 2020 دبي، بهدف تلبية احتياجات المسؤولين من كبار الشخصيات والمركبات التشغيلية. وسيتم تزويد المحطة بعدد ست مضخات بقدرة تصل إلى 80 ألف لتر، أي ما يكفي لتزويد نحو 2,000 سيارة بالوقود يومياً.

التزام

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تجسّد محطة «الخدمة المستقبلية» التزام إينوك بمفهوم «إلهام من الطاقة» نموذجاً يستشرف محطات الخدمة في المستقبل. وفضلاً عن كونها تمثّل دلالة واضحة على سعينا المتواصل نحو تعزيز الابتكار وبلوغ معايير جديدة في قطاع الطاقة، تسهم هذه المحطة بخطط إكسبو 2020 دبي الرامية لإرساء إرث مميز لإمارة دبي ودولة الإمارات.

ومن خلال توظيف حلول ذكية ومتجددة وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، بما فيها الألواح الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح المولّدة للطاقة، تحقق المحطة وفورات تعادل %48 من استهلاك الطاقة، أي ما يصل إلى 228 ميجاواط سنوياً. ومن شأن مبادرات الطاقة النظيفة أن تسهم في تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 100 ألف كيلوجرام، بما يعادل زراعة 114 شجرة سنوياً.

كما تعتزم «إينوك» استخدام مصابيح LED عالية الكفاءة لإنارة المحطة، والتي من شأنها تقليص استهلاك الطاقة بنسبة %30 مقارنة بمصابيح LED العادية وبنسبة %60مقارنة بأنظمة الإضاءة التقليدية. وتسهم تقنية إرشاد المركبات إلى مضخات الوقود الشاغرة، عبر الإضاءة الأرضية وأجهزة الاستشعار في تحقيق وفورات نسبتها %15 في استهلاك الطاقة.

وتشمل الخطوات الإضافية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في محطة الخدمة المستقبلية استخدام تمديدات المياه منخفضة التدفق، والتي تستهدف تقليص استهلاك المياه بنسبة %40على الأقل.

كما ستقوم توربينات الرياح، التي تبلغ استطاعتها 5 كيلوواط بتحويل طاقة الرياح المتجددة إلى طاقة كهربائية، من خلال آلية لقياس حجم الاستهلاك الصافي على الشبكة، وستضم المحطة أيضاً منصات لشحن السيارات الكهربائية بالطاقة.

مظلة المحطة

أما مظلة المحطة، فهي مزوّدة بهيكل مصنوع من ألياف الكربون، المادة الأقوى من الفولاذ بثلاثة أضعاف وأخف وزناً منه بخمس مرات. كما تم تصميم سقف المحطة من إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين المعروف باسم البوليمر، ما يتيح وصول الضوء الطبيعي وتوفير حماية بنسبة %100من الأشعة فوق البنفسجية.

وتحتوي المحطة على منظومة لاستعادة الأبخرة تقوم باستعادة أبخرة البنزين وتحويل حتى %70من إجمالي الأبخرة إلى وقود، ما سيؤدي إلى تحسين البيئة المحيطة نظراً لقدرة المنظومة على ضبط انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة (VOCs).

وستحظى «محطة الخدمة المستقبلية» بالعديد من المزايا، التي تشمل ماكينات البيع الذاتي الحديثة المزوّدة بشاشات تفاعلية متعددة الوسائط ومزايا الدفع غير النقدي، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على غرار أنظمة تحليل البيانات لإدارة فترات انتظار المركبات في ساحة المحطة، مما يحسّن من تجربة العملاء الشاملة.

وتعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، تستخدم المحطة أنظمة متقدمة لإدارة وقياس حجم الوقود، تراقب باستمرار مخزون وسلامة الخزانات وترصد حالات التسرب على مدار الساعة، وهي مزودة بأنظمة مراقبة مثبّتة على واجهة المضخة التوربينية.

جدير بالذكر أن قائمة شركات الاستشارات الهندسية والمعمارية لمشروع «محطة الخدمة المستقبلية»، تضم شركة «إيداس» التي قدمت التصميم والمخططات المعمارية، و«آركاديس» التي تتولى الإشراف على أعمال التصميم والتشييد، وشركة «تيبوبيان» التي قدمت الاستشارات المتعلقة بنظام «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED) للمشروع.